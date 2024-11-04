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Тедеев о 2:0: «Акрон» создал раза в три больше моментов, чем «Крылья». Дзюба — мастер, проделал очень хорошую работу"

— Победили абсолютно заслуженно. Создали, наверное, раза в три больше моментов, чем соперник. Могли забить еще больше мячей и закончить игру уже в первом тайме. Наши футболисты поняли, что нужно делать.

Источник: Sports

— Победили абсолютно заслуженно. Создали, наверное, раза в три больше моментов, чем соперник. Могли забить еще больше мячей и закончить игру уже в первом тайме. Наши футболисты поняли, что нужно делать. Они проделали очень хорошую работу.

— Насколько высока вероятность, что Дзюба появится в стартовом составе на следующий матч?

— Все возможно, он в хорошем состоянии. Даже за 30 минут он привнес в нашу игру много интересного. Артем — мастер, проделал очень хорошую работу (забил гол — Спортс"). Благодарен ему, как и всем остальным футболистам. Мы были единой командой.

В последнее время появлялось много слухов, «Крылья Советов» нуждаются в поддержке. Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы появлялись местные футболисты, которые будут творить историю Самарской области, — сказал тренер «Акрона».