Тедеев о 2:0: «Акрон» создал раза в три больше моментов, чем «Крылья». Дзюба — мастер, проделал очень хорошую работу"

— Все возможно, он в хорошем состоянии. Даже за 30 минут он привнес в нашу игру много интересного. Артем — мастер, проделал очень хорошую работу (забил гол — Спортс"). Благодарен ему, как и всем остальным футболистам. Мы были единой командой.