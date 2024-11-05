Экс-тренер ЦСКА Фоменко о Федотове и «Рубине»: «Никакой информации нет, общаемся с Владимиром каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался»

— Эти разговоры про «Рубин» и сейчас ходят. Вопрос в том, кто эти разговоры придумывает.
Какой мог быть разговор про «Рубин», если у Федотова оставался еще год контракта с ЦСКА? Это нецелесообразно. Я не знаю, кто начал раскачивать эту лодку.
У нас по жизни столько слухов ходило, если на все из них реагировать и расставаться с людьми… Для этого есть встречи: люди встречаются и общаются.
— Вы допускаете, что эти слухи могли повлиять на увольнение?
— Вряд ли.
— А основания для этих слухов были?
— Не было.
— Иван Карпов в мае заявлял, что Федотов сменит Рахимова по окончании сезона.
— Вопросы к Ивану Карпову, его же инсайды.
— Федотова связывают с бывшим спортивным директором «Рубина» Эдуардом Сафоновым.
— Я абсолютно ничего не знаю. Сейчас тоже никакой информации нет, мы с Федотовым общаемся каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался, — сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!».