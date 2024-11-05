Экс-тренер ЦСКА Фоменко о Федотове и «Рубине»: «Никакой информации нет, общаемся с Владимиром каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался»

— Я абсолютно ничего не знаю. Сейчас тоже никакой информации нет, мы с Федотовым общаемся каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался, — сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!».