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Экс-тренер ЦСКА Фоменко о Федотове и «Рубине»: «Никакой информации нет, общаемся с Владимиром каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался»

— В конце прошлого сезона писали, что Федотов может возглавить «Рубин». Эти разговоры могли не понравиться руководству ЦСКА?

Источник: Sports

— Эти разговоры про «Рубин» и сейчас ходят. Вопрос в том, кто эти разговоры придумывает.

Какой мог быть разговор про «Рубин», если у Федотова оставался еще год контракта с ЦСКА? Это нецелесообразно. Я не знаю, кто начал раскачивать эту лодку.

У нас по жизни столько слухов ходило, если на все из них реагировать и расставаться с людьми… Для этого есть встречи: люди встречаются и общаются.

— Вы допускаете, что эти слухи могли повлиять на увольнение?

— Вряд ли.

— А основания для этих слухов были?

— Не было.

— Иван Карпов в мае заявлял, что Федотов сменит Рахимова по окончании сезона.

— Вопросы к Ивану Карпову, его же инсайды.

— Федотова связывают с бывшим спортивным директором «Рубина» Эдуардом Сафоновым.

— Я абсолютно ничего не знаю. Сейчас тоже никакой информации нет, мы с Федотовым общаемся каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался, — сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!».