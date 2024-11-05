Егор Титов: «Многие уже раскусили Барко. Знают, что будет мяч передерживать. Пьянич — мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания»

Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп… Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.