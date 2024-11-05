Фоменко о ЦСКА с 4 защитниками: «С Мойзесом спокойно можно играть в два центральных — один в один он очень силен. Но нужно будет игроков в середину поля покупать»

— Команда вполне может перейти на 4−3−3, не вижу проблем. Но нужно будет игроков в середину поля покупать.
— Говорят, что опорником может стать Мойзес.
— В моем понимании — нет. Центральный защитник — великолепно, как опорник…
— А на край ему вернуться возможно?
— Уже нет. Я считаю, что мы ему выбрали идеальную позицию, потому что его очень сильное качество — игра один в один.
В опорной зоне нужно делать большую работу. К сожалению, на данном этапе Мойзес не способен давать большой объем беговой работы, который требуется от опорника.
— То есть путь Лаксальта не для него?
— Нет. С ним спокойно можно играть в два центральных, потому что один в один он очень сильно играет.
— Тогда что делать с Рошей и Дивеевым?
— Это уже вопрос конкуренции. Кто будет сильнее, тот и будет играть, — сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!».