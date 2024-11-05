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Миранчук о матче с Месси и Суаресом в МЛС: «Наслаждаюсь, играя против таких людей. Все знают, что Лео получит мяч и будет вбегать, но предотвратить очень тяжело»

В плей-офф МЛС «Атланта» встречается с «Интер Майами», за который, кроме Месси, выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серджи Бускетс.
Источник: Sports

Решающий матч в серии до двух побед (1−1) пройдет в ночь с 9 на 10 ноября.

— Какие они вблизи — Месси, Суарес, Альба, не игравший сегодня Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?

— Диалогов не было. А они — такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно — и, конечно же, это видно.

С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

— Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.

— Да, была борьба, какие-то стыки.

— Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?

— Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

— Вам помогло, что сегодня Бускетса из-за болезни не было?

— Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс — мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки.

Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом, — сказал хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.

Миранчук о сборной: «Мы — заложники ситуации. Делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то соперников. Наше дело — выходить и играть с теми, кто есть».