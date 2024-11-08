Ещенко о бане Литвинова: «Нормальное решение, в следующий раз Руслан будет бить первым. Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло»

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых — на два.
"Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.
Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!
Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.
Одной игрой больше, одной меньше… В следующий раз Литвинов будет бить первым«, — сказал экс-футболист “Спартака”.