Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» — 8-я, «Бетис» — 18-й, «Астана» — 25-я, «Динамо» Минск — 34-е

Команда Энцо Марески разгромила «Ноа» (8:0) и с 9 очками лидирует в турнире. Столько же баллов набрали «Легия», «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш» и «Хайденхайм». Также в первую восьмерку входят «Шэмрок Роверс» и «Фиорентина».

Источник: Спортс"

«Бетис» занимает 18-е место, «Астана» — 25-е, «Динамо» Минск — 34-е.

В ⅛ финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги конференций.