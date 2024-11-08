Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван Нистелрой про 2:0 с ПАОК: «Сказал парням, что “МЮ” год не побеждал на “Олд Траффорд” в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию»

"Довольно слабая первая половина, мягко говоря. Вторую мы провели гораздо лучше. Это очевидно.

Амад Диалло сыграл решающую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Хорошая работа.

Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало намного лучше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хейлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы не дошли до него.

Перед матчем я сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию, перестроиться. Это важное время для клуба.

Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “Манчестер Юнайтед” в эфире TNT Sports.