Мареска про 8:0 с «Ноа»: «Я впечатлен. С этим матчем не все было так просто: все ожидали нашей победы, но нужно было отнестись к делу профессионально. Движемся в верном направлении»

Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас есть хорошие футболисты, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые — в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче.
Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой у нас еще одна игра, и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть.
Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс«, — сказал главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.