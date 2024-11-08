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Мареска про 8:0 с «Ноа»: «Я впечатлен. С этим матчем не все было так просто: все ожидали нашей победы, но нужно было отнестись к делу профессионально. Движемся в верном направлении»

"С этим матчем не все было так просто, потому что все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, серьезно. И сегодня главное как раз то, что игроки показали свою серьезность и профессионализм.

Источник: Спортс"

Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас есть хорошие футболисты, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые — в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче.

Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой у нас еще одна игра, и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть.

Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс«, — сказал главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.