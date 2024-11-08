«Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе — факт. Его результативность и на должность президента распространяется». Фетисов о сравнении Путина с португальцем

Напомним, Путин регулярно участвовал в товарищеских хоккейных матчах в рамках Ночной хоккейной лиги.
"Путин ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента.
Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Владимир Путин: «МОК под давлением извне превратился в каких-то цирковых артистов».