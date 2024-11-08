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Бывший главный тренер ФК «Урал» попрощался с командой

Бывший главный тренер ФК «Урал» Евгений Аверьянов попрощался с командой и пожелал спортсменам веры в себя и хороших результатов. Его обращение передает пресс-служба клуба.

Источник: ЕАН

«На каждом домашнем матче я видел ваши горящие глаза, чувствовал горячие сердца. Поверьте, это дорогого стоит. Хочу пожелать родному клубу решить ту непростую задачу, которая перед ним стоит, и я уверен, что так и будет. Самое главное — верьте в команду, верьте в ребят. Тогда результат обязательно придет», — заявил Аверьянов.

Президент клуба Григорий Иванов отметил, что Аверьянов пришел в команду в тяжелое время и проделал колоссальную работу. «Однако этого оказалось недостаточно», — добавил Иванов. Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Урал» назначен Олег Шатов.