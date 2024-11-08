Бывший главный тренер ФК «Урал» попрощался с командой

«На каждом домашнем матче я видел ваши горящие глаза, чувствовал горячие сердца. Поверьте, это дорогого стоит. Хочу пожелать родному клубу решить ту непростую задачу, которая перед ним стоит, и я уверен, что так и будет. Самое главное — верьте в команду, верьте в ребят. Тогда результат обязательно придет», — заявил Аверьянов.