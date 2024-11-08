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Самедов об Овечкине: «Главное — он держит тело в полном порядке. Александр знает НХЛ наизусть, если побьет рекорд Гретцки в этом сезоне — будет здорово»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).
Источник: Sports

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

— Можно ли сказать, что Овечкин переживает свою вторую молодость?

— Я думаю, молодость — это не то слово. Понятно, что это большой мастер, это огромный опыт, и он уже знает, как себя готовить. Он уже эту лигу знает наизусть.

Самое главное здесь — это его тело, и он держит его в полном порядке, и в таком возрасте он каждую игру свою забивает.

Думаю, что такими темпами в этом сезоне, если он побьет рекорд, будет здорово. Но в любом случае это вопрос времени, мне кажется. То, что он творит сейчас… Вполне возможно, что это произойдет уже в этом сезоне.

— Овечкин привык нас удивлять, но на этот раз он удивил еще больше?

— Ну да, да, да. То, что он сейчас делает — это просто фантастика. Хотя он большой мастер, — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов.

Овечкин о начале соперничества с Кросби: «Болельщики и СМИ были в восторге, это придавало мотивации. Сидни невероятен — пережив травмы, он делает потрясающие вещи».