Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная — это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
В ближайшую международную паузу национальная команда сыграет с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).
"Карпин сказал нет? Это его право.
У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер", — отметил министр спорта РФ.
Никифоров о Дзюбе: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем — прекрасный футболист, но Карпин объявил: “Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются”.