Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная — это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»

Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».