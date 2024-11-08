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Губерниев позвал Дзюбу в свою группу Guber Band: «Надеюсь, Артем еще сыграет за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов»

«Из футболистов я позвал бы Артема Дзюбу выступить вместе со мной и Guber Band. Он уже не играет за “Локомотив”. Надеюсь, что Артем сыграет еще за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов — Guber Band», — сказал комментатор.
Источник: Спортс"

Губерниев вместе со своей группой Guber Band выступит 9 ноября в рамках фестиваля болельщиков на территории «РЖД Арены» перед матчем Мир РПЛ «Локомотив» — «Факел».