Губерниев позвал Дзюбу в свою группу Guber Band: «Надеюсь, Артем еще сыграет за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов»

«Из футболистов я позвал бы Артема Дзюбу выступить вместе со мной и Guber Band. Он уже не играет за “Локомотив”. Надеюсь, что Артем сыграет еще за сборную России, а затем присоединится к лучшей группе всех времен и народов — Guber Band», — сказал комментатор.