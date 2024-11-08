Широков об Овечкине: «Ему надо 40 шайб оформить за сезон — это нормальные для него цифры. У нас все хотели бы, чтобы он как можно быстрее побил рекорд Гретцки»

"То, что сейчас показывает Овечкин, нельзя назвать прорывом. Этот прорыв у него уже лет 20 длится в НХЛ. Да, в прошлом сезоне не все так гладко было, но закончил-то он здорово. Так что никакого удивления его результативность не вызывает.