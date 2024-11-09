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Лепехин об игре «Спартак» — «Акрон»: «Матч середняков исходя из таблицы. Если будет шутка от Дзюбы, все будет рамках приличия»

После 14 туров красно-белые занимают в таблице 5-е место, тольяттинцы — 8-е.

Источник: Sports

«Фаворит матча — “Спартак”. Если они хотят бороться за высокие места, то “Акрон” должны обыгрывать. Мы привыкли, что “Спартак” с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков исходя из таблицы.

Дополнительная мотивация Дзюбы на «Спартак»? То, что он вернулся в РПЛ, уже говорит о его мотивации. Он делает это не ради денег, а просто хочет играть, чувствует силы. Но выше головы не прыгнешь, возраст берет свое.

Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки «Спартак» — это его родной клуб и было бы неправильно говорить что-то негативное. Если будет какая-то шутка, то тут не удивлюсь. Но думаю, все будет рамках приличия«, — сказал бывший футболист “Зенита”.