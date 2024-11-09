Лепехин об игре «Спартак» — «Акрон»: «Матч середняков исходя из таблицы. Если будет шутка от Дзюбы, все будет рамках приличия»

Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки «Спартак» — это его родной клуб и было бы неправильно говорить что-то негативное. Если будет какая-то шутка, то тут не удивлюсь. Но думаю, все будет рамках приличия«, — сказал бывший футболист “Зенита”.