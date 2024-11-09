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Мостовой не дает советов Личке на стажировке в «Динамо»: «Наша задача — наблюдать, общаться, получать удовольствие и не мешать»

«Стажировка в “Динамо” проходит хорошо — все отлично! Как раз собираюсь после обеда пойти на предыгровую тренировку. Все идет в футбольном ключе и футбольном режиме. Наблюдаем тренировочный процесс, общаемся с Личкой, вспоминаем, как и когда играли против ребят из Чехословакии.

Источник: Sports

«Стажировка в “Динамо” проходит хорошо — все отлично! Как раз собираюсь после обеда пойти на предыгровую тренировку. Все идет в футбольном ключе и футбольном режиме. Наблюдаем тренировочный процесс, общаемся с Личкой, вспоминаем, как и когда играли против ребят из Чехословакии. Кстати, с Марцелом общаемся на русском, на испанском, на всех языках. Даже на французском! У нас и игроков вылетают разные фразы на этих языках, так что понимаем друг друга.

Честно, не люблю советовать, никогда этим не занимался, тем более давать что-то Личке и игрокам. Наша задача — смотреть, наблюдать, общаться, получать удовольствие и не мешать.

От чего больше всего получаю удовольствие? Нравится, что все в клубе футбольное. Мне нравится опять почувствовать ту атмосферу футбола, которой хочешь не хочешь, но всегда не хватает", — сказал бывший футболист сборной России.