Мостовой не дает советов Личке на стажировке в «Динамо»: «Наша задача — наблюдать, общаться, получать удовольствие и не мешать»

«Стажировка в “Динамо” проходит хорошо — все отлично! Как раз собираюсь после обеда пойти на предыгровую тренировку. Все идет в футбольном ключе и футбольном режиме. Наблюдаем тренировочный процесс, общаемся с Личкой, вспоминаем, как и когда играли против ребят из Чехословакии. Кстати, с Марцелом общаемся на русском, на испанском, на всех языках. Даже на французском! У нас и игроков вылетают разные фразы на этих языках, так что понимаем друг друга.