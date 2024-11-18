Глава саудовской лиги о шансах подписать Месси: «Футбол на первом месте, Саудовская Аравия — реальный выбор для многих звезд. Главное — создание качественного продукта, а уже затем коммерческая выгода»

Это долгосрочное видение, цель которого — инвестиции в развитие футбола в Саудовской Аравии. Это не план на один год, а многолетняя стратегия, которая включает инвестиции как в игроков, так и в клубы. Мы будем продолжать наблюдать за этим процессом, — сказал генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель.