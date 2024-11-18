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Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)

По данным телеграм-канала Baza, главного тренера «Ленинградца» атаковали, когда он с коллегами шел из ресторана в отель в Астрахани.
Источник: Спортс"

Как сообщает источник, к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.

Пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, что ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.

Тем не менее, нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.

Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся…».