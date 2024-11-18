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Спаллетти об 1:3: «Италия недостаточно хорошо играла в пас и позволяла Франции перекрывать зоны»

"Мы сразу же пропустили со стандарта, а затем не смогли сохранить спокойствие и потратили много энергии. После того как мы забили и счет стал 1:2, казалось, что мы справимся, но затем снова пропустили со стандарта.
Источник: Sports

Мы играли не так, как следовало. Мы недостаточно хорошо играли в пас и позволяли сопернику перекрывать зоны, поэтому приходилось выбирать более сложные варианты в игре", — сказал тренер сборной Италии.