Мы играли не так, как следовало. Мы недостаточно хорошо играли в пас и позволяли сопернику перекрывать зоны, поэтому приходилось выбирать более сложные варианты в игре", — сказал тренер сборной Италии.
Спаллетти об 1:3: «Италия недостаточно хорошо играла в пас и позволяла Франции перекрывать зоны»
"Мы сразу же пропустили со стандарта, а затем не смогли сохранить спокойствие и потратили много энергии. После того как мы забили и счет стал 1:2, казалось, что мы справимся, но затем снова пропустили со стандарта.