Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть»

И это не только Черчесов так их называет. Все тренеры относятся к такого рода матчам с определенной градацией. Товарищеские матчи — это когда мы, ветераны, собрались поиграть. С настроением повидаться друг с другом, повстречаться со своими бывшими партнерами по команде и соперниками, с которыми не виделись долгие годы.