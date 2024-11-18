Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть»

— Этот матч [с Брунеем — 11:0] стоит называть контрольным или товарищеским, если делить их по классификации Станислава Черчесова?

Источник: Спортс"

— Контрольные, контрольные. Товарищеский у нас был сейчас среди ветеранов «Спартака» и «Динамо». А такие матчи, как у сборной России — контрольные. Потому что там конкретно проверяется уровень игроков в данный момент.

И это не только Черчесов так их называет. Все тренеры относятся к такого рода матчам с определенной градацией. Товарищеские матчи — это когда мы, ветераны, собрались поиграть. С настроением повидаться друг с другом, повстречаться со своими бывшими партнерами по команде и соперниками, с которыми не виделись долгие годы.

А действующие профессиональные футболисты играют именно контрольные матчи, — сказал экс-вратарь сборной России.