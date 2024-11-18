«Ленинградец» о нападении на сотрудников клуба в Астрахани: «Случившееся не имеет отношения к игре с “Волгарем”

Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарем» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя!" — говорится в заявлении клуба.