«Ленинградец» о нападении на сотрудников клуба в Астрахани: «Случившееся не имеет отношения к игре с “Волгарем”

Вечером после игры с «Волгарем» (1:1) тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном.
Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.
Сейчас команда и штаб находятся в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду.
Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарем» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя!" — говорится в заявлении клуба.
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить.