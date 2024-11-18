Габулов о стадионе «Алании»: «Его точно достроят — выделены федеральные средства. В ближайший год все должно закончиться»

— Я не то что верю… Его по-любому достроят. Потому что это федеральные средства, выделенные на строительство. Поэтому его точно построят.
Другой вопрос — когда. Я не владею точной информацией по срокам контракта строительства. Но мне кажется, в ближайший год это все должно закончиться.
— В 2018—2019 годах вы недолго работали министром физической культуры и спорта Республики Северная Осетия. Уже тогда столкнулись с теми проблемами, которые преследуют строительство стадиона?
— Я принимал непосредственное участие в переговорах о выделении средств на строительство со стороны федерального центра.
— Есть понимание, почему строительство затянулось?
— Понимание есть, но не готов об этом во всеуслышание говорить, — сказал экс-вратарь сборной России.