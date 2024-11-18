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Габулов о стадионе «Алании»: «Его точно достроят — выделены федеральные средства. В ближайший год все должно закончиться»

— Верите, что в итоге его построят и в ближайшие годы «Алания» окажется в РПЛ?

Источник: Sports

— Я не то что верю… Его по-любому достроят. Потому что это федеральные средства, выделенные на строительство. Поэтому его точно построят.

Другой вопрос — когда. Я не владею точной информацией по срокам контракта строительства. Но мне кажется, в ближайший год это все должно закончиться.

— В 2018—2019 годах вы недолго работали министром физической культуры и спорта Республики Северная Осетия. Уже тогда столкнулись с теми проблемами, которые преследуют строительство стадиона?

— Я принимал непосредственное участие в переговорах о выделении средств на строительство со стороны федерального центра.

— Есть понимание, почему строительство затянулось?

— Понимание есть, но не готов об этом во всеуслышание говорить, — сказал экс-вратарь сборной России.