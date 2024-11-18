Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сычев об интервью Дзюбы: «СМИ оценили, но футболисты не поняли, зачем это. Его мало стало в медиа, может?»

Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» рассказал историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал руководство и главного тренера клуба.

Источник: Спортс"

— Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?

— Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это, — заявил бывший игрок «Локомотива».

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии».

Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза — в лицо не посмел бы сказать, но “убивал” за спиной».

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».