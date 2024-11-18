Мостовой об Овечкине: «Такие игроки рождаются нечасто. У него уже под 900 голов в НХЛ, другие думают, как его вообще догонять»

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
"Удивительно, конечно! Мы все думали в начале сезона, сможет ли он побить рекорд, и если да, то когда. А теперь ощущение, что уже в этом удастся покорить вершину. В чем его секрет, лучше спрашивать у Александра.
Безусловно, мотивация у него запредельная. Когда понимаешь, что подобное достижение уже близко, настрой сумасшедший. Такие игроки рождаются нечасто, что и говорить.
Вот смотришь на других хоккеистов — один до 400 голов дошел, другой до 500. А у Овечкина уже под 900! Вот и они на него смотрят и думают, как им вообще его догонять теперь", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.