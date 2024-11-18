«Медведева спросила: “Как мне отсюда уйти?” Хотел с ней футболками поменяться, а она сказала, что хочет на память оставить». Фил Воронин о матче с «Динамо»

Может, из-за свежести впечатлений сегодняшний матч понравился больше, чем в 2022-м. Тогда как будто бы ни мы, ни «Динамо» не понимали, что это такое. Прошлый матч еще днем играли, а сейчас ощущение вечернего шоу.