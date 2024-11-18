Пивоваров о переговорах с Медведевой«: “Мы предложили, она тут же согласилась. Женя проявила большую самоотверженность и преданность “Динамо”

— У тех, кто болеет давно и долго, более консервативный подход. Они бойкотируют официальные матчи «Динамо», не думаю, что их было много сегодня, несмотря на то, что никаких ограничений не было. Но мы видели, что болельщики, которые ходят на «Динамо», пришли и на этот матч. Да, такой формат ориентирован на молодую аудиторию. Но мы проводили и Братский кубок, который был больше на семейную аудиторию и традиционных болельщиков. Мы работаем со всеми категориями болельщиков и всех ждем.