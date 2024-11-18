Билич о Роналду: «Может, он и не лучший, но он великий. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Криштиану невероятен, у него есть все»

Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну — это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.
Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.
Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить«, — сказал бывший тренер “Локомотива”, “Вест Хэма” и саудовского “Аль-Фатеха” в интервью Record.