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Билич о Роналду: «Может, он и не лучший, но он великий. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Криштиану невероятен, у него есть все»

"Для него важен каждый мяч. Он играет в каждом матче, даже против нас, хотят этот матч не является большим дерби.

Источник: Sports

Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну — это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.

Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.

Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить«, — сказал бывший тренер “Локомотива”, “Вест Хэма” и саудовского “Аль-Фатеха” в интервью Record.