Карпин про гол Самошникова Сирии: «100% подавал, повезло. Теперь будет рассказывать, что хотел так пробить»

— Прогнозировать никто не может. Смотря как он будет продолжать, прогрессировать. Однозначно, он уже многое умеет в таком возрасте. Сегодняшнюю игру даже не надо было смотреть, мне все очень понравилось. В том числе с точки зрения понимания, что мы от него хотим, что нужно делать. Он схватывает на лету.