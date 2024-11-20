Украина сыграет в стыках за выход в лигу А, Уэльс поднялся напрямую. Определились все места в группах Лиги наций

Победителями групп в лиге С стали Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония и Латвия. В плей-офф за право выступать в лиге В сыграют Словакия, Болгария и Армения. Гарантированно остались в своем дивизионе Эстония, Кипр, Беларусь и Фарерские острова. Азербайджан и Литва, как команды с худшими показателями среди занявших четвертые места, вылетели, а Латвия и Люксембург сыграют в стыках за возможность сохранить прописку.