Нагельсманн об 1:1: «То, как Венгрия праздновала ничью, — это тоже награда для Германии. Мы можем действовать лучше»

"Мы можем действовать лучше. Что-то было хорошо, что-то — хуже. Условия были не такими простыми; в субботу мы выиграли со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.
Нам потребовалось много времени, чтобы привести игру в порядок в первом тайме. В целом, нужно смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1, — это тоже награда для нашей команды.
Чувство сплоченности в нашей команде уникально. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но мы достигли прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то у меня есть ощущение, что мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м", — сказал главный тренер сборной Германии.