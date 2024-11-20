Нагельсманн об 1:1: «То, как Венгрия праздновала ничью, — это тоже награда для Германии. Мы можем действовать лучше»

Чувство сплоченности в нашей команде уникально. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но мы достигли прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то у меня есть ощущение, что мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м", — сказал главный тренер сборной Германии.