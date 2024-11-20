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Сборная России улетела из Волгограда, несмотря на угрозу БПЛА в области

19 ноября команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Сирии в товарищеском матче со счетом 4:0. Встреча прошла в Волгограде.

В департаменте мероприятий РФС сообщили, что российская национальная команда улетела из города.

Ранее мониторинговый телеграм-канал LPR1 сообщил, что в Волгоградской области объявлена опасность БПЛА.