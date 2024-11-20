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Мостовой о сборной России: «Мы ищем соперников и просто их уничтожаем. Футболистами их трудно назвать, но все равно. Скоро с нами будут отказываться играть»

Во время ноябрьского сбора команда Валерия Карпина победила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Источник: Спортс"

"Ребята, кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть. Мы сейчас ищем соперников и просто их уничтожаем. Ну, конечно, футболистами их трудно назвать, но все равно.

Вы не думайте, мы так можем отпугивать — другие сборные начнут отказываться. Скажут: «Ничего себе!» Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так далеко нельзя, потому что действительно будут отказываться", — сказал бывший полузащитник сборной России.

34:0 — у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках ?