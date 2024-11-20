В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

Дюков заявил, что чувствует потепление отношений между сторонами, и добавил, что регулярно общается с главой УЕФА Александером Чефериным. «Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты», — отметил он.