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В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменении отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: Reuters

Дюков заявил, что чувствует потепление отношений между сторонами, и добавил, что регулярно общается с главой УЕФА Александером Чефериным. «Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты», — отметил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.