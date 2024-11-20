Капитан «Акрона» о Дзюбе: «На его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него»

— Смотрел интервью Дзюбы. Такого еще не было. Человек сказал то, что думает и как все было.
Думаю, на его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него.
— Обсуждали с ним интервью?
— Нет, ничего не рассказывал дополнительно. Что увидели, то увидели.
— Он высказался о комментаторах. Футболист в роли комментатора — нормально?
— Ну, есть пример Англии: Невилл, Каррагер, Ричардс. Вполне рабочая история, — сказал полузащитник и капитан «Акрона».
Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии».
Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза — в лицо не посмел бы сказать, но “убивал” за спиной».
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».