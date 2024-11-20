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Капитан «Акрона» о Дзюбе: «На его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него»

Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» рассказал историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал руководство и главного тренера клуба. Также Дзюба согласился с упреком Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.
Источник: Спортс"

— Смотрел интервью Дзюбы. Такого еще не было. Человек сказал то, что думает и как все было.

Думаю, на его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него.

— Обсуждали с ним интервью?

— Нет, ничего не рассказывал дополнительно. Что увидели, то увидели.

— Он высказался о комментаторах. Футболист в роли комментатора — нормально?

— Ну, есть пример Англии: Невилл, Каррагер, Ричардс. Вполне рабочая история, — сказал полузащитник и капитан «Акрона».

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии».

Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза — в лицо не посмел бы сказать, но “убивал” за спиной».

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».