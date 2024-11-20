Ловчев о сборной: «Не вижу классного футбола. В сборной должны играть мастера, я этого не вижу. Старание было, но качество футбола было неважным»

— Не в статистике дело. Многие эксперты выступают: с кем мы играем и прочее. Есть же политические вещи, о которых нам не говорят руководители нашего футбола. Когда в УЕФА и ФИФА проходят совещания, представители РФС там есть, наверняка обсуждают наше возвращение. Тот же президент ФИФА Джанни Инфантино во время чемпионата мира встречался с Владимиром Путиным. Так что к нам более‑менее лояльно относятся, но то, что происходит в мире, не позволяет им вернуть сборную России. Иначе все будет выглядеть как в боксе с Умаром Кремлевым и МОК.