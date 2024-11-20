«Великолепная!» Дзюба о реакции на свое интервью

— Великолепная! — сказал нападающий «Акрона».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).
Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб».
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?».