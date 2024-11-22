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«Локомотив» — фаворит по игре, но «Спартак» может победить за счет характера". Наумов о дерби

Матч 16-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу.

Источник: Sports

«В последних матчах “Спартак” показывал неплохие результаты, но пока рано говорить, что команда совсем вышла из кризиса. Все-таки победы были одержаны над очень слабыми на тот момент “Пари НН” (2:0) и “Акроном” (4:0), а также в очень посредственном дерби с ЦСКА (2:0), который сейчас выглядит сильно слабее “Локомотива”.

Железнодорожники все равно сохраняют высокий игровой уровень, плюс прибавили в характере, как показали победы на последних минутах над «Рубином» (1:0) и «Факелом» (2:1). И их лидеры — Алексей Батраков, Сергей Пиняев и Илья Самошников — сейчас в хорошей форме, что показал и матч сборной России против Сирии (4:0), в котором они были лучшими.

Так что по игре «Локомотив» — фаворит, но «Спартак» может за счет характера победить, если железнодорожники где-то расслабятся, или за счет каких-то случайных ошибок соперника. Дерби — дело такое, что на отдельный матч может хорошо настроиться и более слабая команда«, — сказал бывший президент “Локомотива”.