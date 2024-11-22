«В последних матчах “Спартак” показывал неплохие результаты, но пока рано говорить, что команда совсем вышла из кризиса. Все-таки победы были одержаны над очень слабыми на тот момент “Пари НН” (2:0) и “Акроном” (4:0), а также в очень посредственном дерби с ЦСКА (2:0), который сейчас выглядит сильно слабее “Локомотива”.