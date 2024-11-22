«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ. Агенты хавбека ведут дела Майну, Грилиша, Конате и Шоу

Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Юве» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.