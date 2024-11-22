«Не все могут выдержать конкуренцию с “Зенитом” в финансовом плане. Клуб берет футболистов откуда угодно, но раньше такой возможности не было». Баранник об РПЛ

Сложно говорить, выше она сейчас или ниже, чем в наше время. Тогда были только советские футболисты, а сейчас появилась конкуренция внутри команды, которая выше, чем с другими командами. У «Зенита» есть возможность брать футболистов откуда угодно, но у ленинградского клуба раньше такой возможности не было. Тогда состав практически на 80% состоял из своих воспитанников«, — сказал экс-игрок “Зенита”.