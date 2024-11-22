Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что “там” фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»

— Это его мнение, не более. Я читал слова Сергея Юрана и согласен с ним. У нас в России, к сожалению, поменялся менталитет: люди думают, что «там» (в Европе) что-то фантастическое, а у нас все плохо. Хотя там такие же футболисты, такие же условия.