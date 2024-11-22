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Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что “там” фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и других российских клубов Миодраг Божович заявил, что у Карпина достаточно опыта и потенциала, чтобы работать в испанской «Севилье».

Источник: Спортс"

— Это его мнение, не более. Я читал слова Сергея Юрана и согласен с ним. У нас в России, к сожалению, поменялся менталитет: люди думают, что «там» (в Европе) что-то фантастическое, а у нас все плохо. Хотя там такие же футболисты, такие же условия.

Для вас тренировать «Севилью» — это что-то невероятное. Приехали к нам Месси, Зидан, Митрович — сразу реакция: «А-а-а, это невероятно». Люди поклоняются им. В этом и поменялся менталитет. Раньше никто ни перед кем не преклонялся. В 90-х годах приезжал сюда «Реал» — ну, окей. «Барселона» — ну, окей. Ромарио, Стоичков — ну, окей.

— Когда «Ростов» при Бердыеве играл с «Баварией» и «Атлетико», было много восхищений, словно выиграли Лигу чемпионов. В этом же нет ничего плохого.

— Выиграть — это достижение, потому что это свершившийся факт. Но не надо преклоняться перед «Барселоной» или «Баварией» еще до игры. Да, это лучшие клубы мира, но там такие же люди — две руки, две ноги, — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Сергей Юран: «Российские тренеры могут работать в Европе. Там что, Марс? Не квадратным мячом играют. Вера в себя у нас утрачена, грустно — мы великая держава, 160 млн человек».