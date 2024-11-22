Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»

У него дар забивать голы, хотя, возможно, он не лучший дриблер, поскольку является чистым завершителем, но если говорить о статистике, то он ближе всех.
Перед тренировками он пьет какие-то странные вещи, ведь он очень методичный. Он может плохо провести три матча, но продолжает делать то же самое, голы просто сами идут к нему«, — сказал полузащитник “Сити”.
Родри о Винисиусе: «Один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял — чем больше он сфокусирован, тем лучше играет. Ему еще есть что улучшать».