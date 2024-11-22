Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»

"Сейчас, на мой взгляд, объективно ближе всех к уровню Криштиану или Месси — Эрлинг Холанд. Он единственый, кто может приблизиться к их цифрам.
Источник: Спортс"

У него дар забивать голы, хотя, возможно, он не лучший дриблер, поскольку является чистым завершителем, но если говорить о статистике, то он ближе всех.

Перед тренировками он пьет какие-то странные вещи, ведь он очень методичный. Он может плохо провести три матча, но продолжает делать то же самое, голы просто сами идут к нему«, — сказал полузащитник “Сити”.

Родри о Винисиусе: «Один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял — чем больше он сфокусирован, тем лучше играет. Ему еще есть что улучшать».