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Месси не приедет на гала-вечер в честь 125-летия «Барсы» из-за ранее взятых обязательств

Ранее была информация, что аргентинец посетит гала-вечер в честь 125-летия каталонского клуба. Однако теперь Mundo Deportivo сообщает, что Месси не сможет присутствовать на мероприятие из-за некоторых ранее взятых обязательств.

Источник: Спортс"

Месси узнал о приглашении 15 дней назад. И, как отмечается, несмотря на невозможность присутствовать на мероприятии, участие Лео возможно в других форматах. Каких именно — не уточняется.