Мирлинд Даку: «Дзюба — лучший нападающий в истории России»

— Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.
— В этом матче у вас была заочная дуэль с Артемом Дзюбой. Можно сказать, что победили?
— Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов, — сказал форвард «Рубина».