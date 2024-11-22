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Мирлинд Даку: «Дзюба — лучший нападающий в истории России»

В пятницу «Рубин» крупно победил «Акрон» (3:0) в матче 16‑го тура Мир РПЛ. Даку оформил дубль.

Источник: Sports.Ru

— Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.

— В этом матче у вас была заочная дуэль с Артемом Дзюбой. Можно сказать, что победили?

— Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов, — сказал форвард «Рубина».