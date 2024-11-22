Мирлинд Даку: «Дзюба — лучший нападающий в истории России»

— Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов, — сказал форвард «Рубина».