Рашид Рахимов: «Просил защитников “Рубина” об одном: “Только не прилипайте к Дзюбе”. Во многих эпизодах это сработало. У Артема все шансы побить рекорды Кержакова и Лоськова»

Мы знали, что будет очень много передач на Дзюбу, который хорошо цепляется и сбрасывает мячи. Артем играет очень хорошо, когда держит защитника и чувствует, где тот находится. Поэтому я защитников просил об одном: «Только не прилипайте. Находитесь на метр правее или левее от него, чтобы вы могли выбрать позицию по мячу». Во многих эпизодах это сработало. Понятно, что против Дзюбы невозможно все мячи выиграть. Но в принципе, эти моменты сработали.