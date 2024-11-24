Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе

Команда Ханси Флика в 13-м туре потерпела поражение от «Реал Сосьедад» (0:1), а в 14-м разделила очки с «Сельтой» (2:2).

Источник: Спортс"

На данный момент у «блауграны» 34 очка. «Атлетико» отстает на 5 баллов. «Реал Мадрид» набрал 27, но у него две игры в запасе.

26 ноября «Барселона» встретится с «Брестом» в Лиге чемпионов, а 30-го — с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании.