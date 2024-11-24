Коллимор предложил назначить Эллардайса вместо Пепа: «Болельщики “Сити”, настало время перемен»

«Болельщики “Сити”, настало время перемен. Потяните за трос, позвоните по бэтфону, пошлите сигнал», — написал экс-форвард «Ливерпуля».
Последним местом работы 70-летнего Эллардайса был «Лидс», который он покинул в 2023 году.
В субботу «горожане» под руководством Пепа Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» (0:4) в АПЛ, потерпев 5-е поражение подряд.
«Болельщики “Сити”, настало время перемен. Потяните за трос, позвоните по бэтфону, пошлите сигнал», — написал экс-форвард «Ливерпуля».
Последним местом работы 70-летнего Эллардайса был «Лидс», который он покинул в 2023 году.