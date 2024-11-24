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Иванов о 7-м месте «Рубина»: «Хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху»

После 16 матчей казанцы занимают в таблице 7-е место.

Источник: Спортс"

— «Рубин» очень плотно окопался в середине таблицы, имея серьезное отставание от лидирующей группы, но и большой отрыв от команд, борющихся за выживание. Как это влияет на мотивацию?

— Мы внутри команды между собой общались и решили, что нужно смотреть на группу вверху и не отпускать ее далеко. Потому что если отпустим ее, то какая-то спортивная составляющая и азарт уже уйдут в другое: чтобы не догнали нас снизу. А мы хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху, — сказал хавбек «Рубина».