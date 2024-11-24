Иванов о 7-м месте «Рубина»: «Хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху»

— Мы внутри команды между собой общались и решили, что нужно смотреть на группу вверху и не отпускать ее далеко. Потому что если отпустим ее, то какая-то спортивная составляющая и азарт уже уйдут в другое: чтобы не догнали нас снизу. А мы хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху, — сказал хавбек «Рубина».